Xuxa Meneghel revela atitude inesperada de Roberto Carlos após abraçá-la

Xuxa Meneghel surpreende ao relembrar reação de Roberto Carlos após abraçá-la: 'Entrou no camarim para tomar banho'

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e contou surpreendeu ao relembrar uma história do passado com o cantor Roberto Carlos (81). Ela contou que usou um look preto para participar de uma gravação com o Rei e ele teve uma reação inesperada.

“Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito. Porque foi uma roupa que eu fui usar para fazer final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos e ela era preta e tinha um pavão meio lilás", disse ela.

E completou: "Eu estava prontinha, já tinha ensaiado eu ele e tudo. E quando eu ia entrar no estúdio, que não era aqui, na época era no Teatro Fênix, ele me viu de preto e ficou assim (ela faz gesto de susto). Eu abracei ele e ele parou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas".

Porém, Xuxa não aposentou o look e o usou em outras ocasiões. “Todo mundo veio me dizer que deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar de roupa e não troquei. Eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante", afirmou.

Xuxa revela possível sonho premonitório

Em uma edição comemorativa da Revista CARAS sobre a sua trajetória, Xuxa Meneghel contou a história de um sonho que teve recentemente. Ela contou que já teve alguns sonhos premonitórios em sua vida e um sonho chamou a atenção antes da morte da irmã Mara, que partiu em janeiro deste ano.

“Infelizmente acontece. Antes de a minha irmã Mara morrer, sonhei que ela estava com meu irmão Cirano e meus pais, e os três já faleceram. No sonho, Mara falava com eles. Comecei a questionar o que ela fazia ali, que claramente não era esse plano. Acordei sem entender nada. Dois dias depois ela teve uma parada respiratória”, disse ela.