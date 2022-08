Xuxa Meneghel mostra as paquitas dançando em reencontro no shopping

Apresentadora Xuxa Meneghel se anima ao ver as paquitas 'da nova geração' reproduzindo coreografia em banheiro de shopping e pede reencontro

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 13h59

Não é dia de TBT, mas Xuxa Meneghel (59) publicou um vídeo que deixou os fãs nostálgicos nas redes sociais nesta segunda-feira, 22!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a apresentadora mostrou as ex-paquitas da "nova geração" Bárbara Borges, Andrezza Cruz, Van Melo, Caren Lima e Gisele Delaia em um reencontro, que aconteceu em um shopping.

Nas imagens, elas aparecem no banheiro reproduzindo coreografia que faziam quando eram assistentes de palco da artista. "UMA VEZ PAQUITA SEMPREEE PAQUITA!", escreveu Xuxa ao repostar o vídeo.

"Encontro muito esperado. Encontro de milhões. Essa amizade é de muitos anos e pra sempre… Pra Sempre Nova Geração. Amo vocês, meninas!", declarou Andrezza ao postar fotos ao lado das ex-paquitas em seu feed.

Confira o reencontro das paquitas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shuxa (@xuxameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrezza Cruz (@dezzacruz)

Xuxa Meneghel grava nova série com Angélica

Xuxa Meneghel voltará a mostrar o seu lado atriz em uma nova série do Disney+. Ela se juntou a um elenco de peso nas primeiras gravações da série Tarã, que contará a lenda de um povo na Floresta Amazônica e o cuidado com a natureza. O elenco conta com Xuxa, Ywyzar Guajajara, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém e Gleici Damasceno.

