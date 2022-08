Xuxa Meneghel grava nova série da Disney+ com Angélica e grande elenco

Xuxa Meneghel aparece nas primeiras fotos da série Tarã, da Disney+, que conta a lenda de um povo na Floresta Amazônica

A apresentadora Xuxa Meneghel voltará a mostrar o seu lado atriz em uma nova série do Disney+. Ela se juntou a um elenco de peso nas primeiras gravações da série Tarã, que contará a lenda de um povo na Floresta Amazônica e o cuidado com a natureza.

O elenco conta com Xuxa, Ywyzar Guajajara, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém e Gleici Damasceno.

A produção começou em julho deste ano no Acre. A trama tem direção de Marco Dutra e Juliana Rojas, e é uma criação de Anna Lee, com roteiro de Morgana Kretzmann e Bárbara Velloso, e assessoria da indígena Renata Tupinambá.

Confira a sinopse da série Tarã:

"Em “TARÔ, o Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel), sua avó Kirina que lidera este povo e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida".

Fotos: Stella Carvalho

