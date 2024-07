Xuxa lembra proposta para formar trisal com Ivete Sangalo: "Quiser chamar"

Xuxa Meneghel falou sobre o rumor de relacionamento com Ivete Sangalo e relembrou o dia em que Junno Andrade sugeriu um ménage com a baiana

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Que História É Essa, Porchat? nesta terça-feira, 09, e falou sobre sua vida pessoal. E a artista lembrou da época em que muitos fãs acreditavam na existência de uma "amizade colorida" entre ela e a cantora Ivete Sangalo. Até mesmo o namorado da loira, Junno Andrade, acreditava no relacionamento afetivo entre as artistas.

Durante o papo, Xuxa relembrou o dia em que Junno chegou a dar a ideia de um ménage com a baiana. "Estou com o Junno vai fazer 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente tava começando a sair, começando mesmo, acho que a primeira semana. Ele veio: 'Ó, se quiser chamar a Veveta...'", contou a rainha dos baixinhos.

"Eu falei: 'Chamar a Veveta pra quê?'. Ele: 'Ué, vocês duas não...?'", continuou ela, que fez um gesto com os dedos. Surpresa, ela disse que riu da sugestão do namorado. "Um trisal desse naipe, né?", reagiu Ivete Sangalo.

A confissão aconteceu depois que Xuxa relembrou uma história dos bastidores do filme Xuxa Gêmeas (2006), em que contracenou com Ivete e também dividiu um trailer nos bastidores. "Até hoje, quando ela sai em alguma coisa dela, e eu boto [nos comentários]: 'Você está linda, você está gostosa, você é maravilhosa'. As pessoas em baixo: 'Demorou muito para mostrar que tem um caso, olha como elas falam'", relatou Xuxa.

"Essa história também é libertadora, porque as pessoas criam essa ficção para poder terem coragem de viver suas experiências, o que, para nós duas, que somos amigas, nos amamos, não tem nenhum tipo de incômodo", garantiu Ivete Sangalo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GNT (@gnt)

Cachorrinha Doralice rouba a cena durante treino de Xuxa e Sasha

Recentemente, a cachorrinha de estimação de Xuxa Meneghel, Doralice, tirou risadas da família com uma atitude fofa durante o treino da tutora e de Sasha. No vídeo compartilhado, o cãozinho aparece "acompanhando" o alongamento entre mãe e filha. Veja: