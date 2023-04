Xuxa lembra de pedido para não engravidar: 'Ficar com o corpo feio'

Xuxa Meneghel surpreende ao relembrar reunião polêmica para que ela não engravidasse: 'Perder o corpo da Barbie'

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) surpreendeu ao fazer uma revelação sobre o seu passado na TV. Em participação no canal WOWCAST, ela contou que aconteceu uma reunião para que tentassem impedi-la de engravidar.

Ela contou que tinha 30 anos na época e ouviu que não poderia ter filhos para que seu corpo não mudasse com a gestação. “Quando eu resolvi engravidar, fizeram uma reunião para que eu não engravidasse porque eu iria embagulhar e ficar com o corpo feio. Perder o corpo da Barbie não é legal. Me diziam que a Barbie nunca tinha engravidado. Vieram algumas mulheres e me mostravam a barriga: ‘olha como você vai ficar, vai ficar feia’”, disse ela.

Vale lembrar que Xuxa engravidou aos 35 anos e teve Sasha Meneghel Szafir, fruto do relacionamento com Luciano Szafir. Ainda na entrevista, ela lembrou de sua sensação naquela época. "Aconteceram coisas a partir dos meus 30 anos até a Sasha nascer que foram abrindo meus olhos. Me dei conta das burrices que cometi... Era uma relação abusiva em todos os sentidos", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Xuxa revela possível sonho premonitório

Em uma edição comemorativa da Revista CARAS sobre a sua trajetória, Xuxa Meneghel contou a história de um sonho que teve recentemente. Ela contou que já teve alguns sonhos premonitórios em sua vida e um sonho chamou a atenção antes da morte da irmã Mara, que partiu em janeiro deste ano.

“Infelizmente acontece. Antes de a minha irmã Mara morrer, sonhei que ela estava com meu irmão Cirano e meus pais, e os três já faleceram. No sonho, Mara falava com eles. Comecei a questionar o que ela fazia ali, que claramente não era esse plano. Acordei sem entender nada. Dois dias depois ela teve uma parada respiratória”, disse ela.