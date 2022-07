Xuxa fala sobre haters em conversa com Ana Maria Braga: “Se eles falam, eu vou e respondo”

Ana Maria Braga conversou em Xuxa nos bastidores antes das gravações do Mais Você e as apresentadoras falaram sobre haters na internet

Nesta terça-feira, 12, Ana Maria Braga (73) compartilhou em seu Instagram um vídeo ao lado de Xuxa Meneghel (59) nos bastidores do Mais Você, programa apresentado por Ana Maria e no qual Xuxa participou no último dia 11.

As duas apresentadoras conversavam sobre haters na Internet. “Você responde hater ?”, perguntou Ana Maria.

“Respondo”, confirmou categoricamente a mãe de Sasha. A apresentadora do Mais Você caiu na risada e disse: “Não adianta”.

“Eu respondo. Se a pessoa se acha do direito de me ofender, eu também me acho no direito de responder. Eu acho que violência gera violência. Estupidez gera estupidez”, comentou Xuxa.

A apresentadora, cantora e autora, que inclusive participou do último dia da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ainda comentou: “Minha mãe sempre ensinou: ‘Não leva desaforo pra casa’. Eu acho que tem que ser assim, se eles falam eu vou ali e respondo”.

