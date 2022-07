William Bonner revela diagnóstico: 'Cai minha invencibilidade'

William Bonner aparece nas redes sociais para informar diagnóstico para os fãs e deve ficar longe do Jornal Nacional

O apresentador William Bonner (58) revelou que testou positivo para a Covid-19. Nesta quarta-feira, 20, ele compartilhou uma selfie nas redes sociais ao revelar o diagnóstico para os fãs e lamentou.

“Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas Astrazeneca e duas Pfizer está dando conta”, disse ele na legenda da selfie.

Com o diagnóstico, William Bonner deve ficar afastado do Jornal Nacional durante o período de isolamento social.

William Bonner explica suas ausências no Jornal Nacional nos últimos dias

Nos últimos dias, William Bonner e Renata Vasconcellos não apareceram na bancada do Jornal Nacional em algumas ocasiões e deixaram os fãs preocupados. Assim, o âncora do telejornal apareceu nas redes sociais para explicar que eles estão ficando longo do JN por causa de um projeto para o período das eleições.

“Eu e a Renata estamos envolvidos num projeto paralelo ao Jornal Nacional de todo dia. É por esse motivo que, de vez em quando, eu vou desaparecer da bancada. De vez em quando, vai ser a Renata que vai estar fora. E, às vezes, a gente vai se encontrar na bancada. É porque, em dias alternados, nós estamos nos ausentando para participar de um projeto especial que está sendo produzido para as eleições deste ano”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram do Jornal Nacional.

Logo depois, ele contou que o projeto é algo grande, como já aconteceu em eleições anteriores. “Você sabe, toda vez que tem eleição presidencial, o JN oferece alguma coisa diferente para o público. A gente já fez a Caravana JN, a gente já voou pelo Brasil, a gente já perguntou o que o brasileiro queria, não é? O Brasil Que Eu Quero. Esses projetos vão ficando muito marcantes a cada 4 anos. Dessa vez, a gente tem um projeto que não tem nada a ver com isso, mas que vai ser muito, muito marcante e muito importante. Você está convidado desde já e eu aqui estou só explicando porque eu não estou na bancada do JN todos os dias mais”, declarou.

