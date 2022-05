William Bonner explica sua ausência na bancada do Jornal Nacional

William Bonner fala sobre sua ausência no Jornal Nacional ao lamentar a morte de ex-colega de profissão: 'Foi um chefe importante'

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 09h42

O apresentador William Bonner (58) está longe da bancada do Jornal Nacional nesta semana e sua ausência foi sentida pelos telespectadores. Assim, nas redes sociais, ele contou que está trabalhando apenas por trás das câmeras pois está com a voz ruim.

Ele contou sobre seu afastamento do JN ao lamentar não ter dado a notícia da morte do jornalista Alberico de Sousa Cruz, que é ex-diretor de jornalismo da Globo e faleceu aos 84 após sofrer complicações de uma leucemia. Bonner contou que gostaria de ter feito a homenagem ao amigo no telejornal na noite de terça-feira, 10, mas não conseguiu recuperar a voz para apresentar jornalístico.

"Tenho trabalhado só na edição do JN, nesta semana. A voz anda ruim. Ontem, foi mais doloroso estar assim, sem condições de apresentar. Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos do Alberico o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão. Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias", disse ele.

Bonner ainda relembrou uma história com Alberico de Sousa Cruz. "Na última vez em que o vi, no aniversário de uma das filhas, motivadoras de orgulho justo e público, vi Alberico subir degraus que me haviam alterado a respiração, a frequência cardíaca, a autoestima. Com mais de 2 anos de batalha contra a doença, ele subiu os mesmos degraus com uma bengala na mão direita, os olhos brilhando. E chegou com aquele sorriso dos vitoriosos. Não estava nem aí pros degraus. Tinha vitórias mais importantes e perenes de que se orgulhar", contou.

Nesta semana, William Bonner foi substituído por Hélter Duarte na bancada do Jornal Nacional.

