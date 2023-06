William Bonner e Renata Vasconcellos levam uma bolada após ação comercial no 'JN'

William Bonner e Renata Vasconcellos levam uma bolada após banco patrocinar o programa; veja o quanto eles faturaram

Quem acompanhou o Jornal Nacional na última semana se impressionou com uma ação publicitária envolvendo o principal telejornal do país. É que um banco digital passou a patrocinar o programa e vai gastar um valor extraordinário.

A ação vai custar à instituição financeira um valor de R$ 15 milhões por mês - ao todo, o banco vai investir mais de R$ 120 milhões pelos comerciais que serão veiculados até janeiro de 2024, recorde para o setor de jornalismo da empresa.

Só que não é só a Globo que vai faturar alto com a ação. Segundo informações do 'A Tarde é Sua', William Bonner e Renata Vasconcellos levaram 5% de tudo o que a Globo ganhou com a ação. Assim, os dois já teriam recebido em suas contas bancárias o valor de R$ 5,5 milhões.

Nas redes sociais, a ação exibida no início do JN e nos intervalos comerciais impressionou o público, já que esse tipo de publicidade é muito pouco comum no departamento de jornalismo da emissora. Veja abaixo:

ANA MARIA TAMBÉM FATUROU

A apresentadora Ana Maria Braga deixou o financeiro da Globo sorrindo à toa. É que ela foi a estrela de uma campanha que fez a emissora faturar alto. Quem assistiu ao Mais Você viu que a loira surgiu vestida como um personagem do universo Homem-Aranha. A ação foi para divulgar o longa Homem-Aranha no Aranhaverso, que será exibido pela emissora na faixa da Sessão da Tarde.