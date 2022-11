William Bonner brinca com meme da latinha de água

Após virar meme na apuração das eleições por causa de uma latinha de água, William Bonner fez nova brincadeira com o item nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 17h45

O apresentador William Bonner levou na brincadeira a notícia de que virou meme nas redes sociais por causa de uma latinha de água que abriu durante a apuração do resultado das eleições de 2022. O momento do meme aconteceu no domingo, 30, mas ele decidiu reviver a cena marcante nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 2, o comunicador abriu mais uma latinha em um vídeo no Instagram para confirmar que vai trabalhar neste feriado e já estava nos estúdios da Globo para o início do expediente.

“Estou passando aqui só para lembrar. Eu sei que hoje é quarta-feira, feriado de Finados, mas hoje também é dia de Jornal Nacional, mais cedo... E estamos aqui, trabalhando. Bom feriado para vocês”, disse ele. Logo depois, o público ouviu o barulho da latinha sendo aberta e ele afirmou: “É água, gente. É água”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Reação de William Bonner ao descobrir que virou meme na apuração

Durante o programa de apuração dos votos no domingo de eleição, William Bonner quebrou o protocolo para esclarecer o barulho da latinha ao vivo.“Teve uma hora que eu pedi para beber uma água e as pessoas ouviram um barulho de latinha... Gente, a água é latinha aqui para mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Eu ia beber outra coisa em uma apuração? Pelo amor de Deus!”, disse ele.

Então, Bonner contou que até a sua filha, Laura Bonemer, comentou com ele sobre os memes sobre o ruído da latinha. “A internet é imperdoável, dizem que está cheio de meme. Minha filha mandou um recado dizendo... Minha filha, que está na França, mandou uma mensagem dizendo que está cheio de meme da latinha. É água! É esse o barulho que vocês escutaram”, declarou ao mostrar a latinha ao vivo