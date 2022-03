Will Smith pode ser processado por 'humilhação pública' a Chris Rock durante o Oscar 2022

O ator Will Smith pode responder à um processo por 'humilhação pública' ao comediante Chris Rock após atitude no Oscar 2022

Redação Publicado em 30/03/2022, às 13h13

Parece que a situação envolvendo o atorWill Smith (53) e o comediante Chris Rock (57) no Oscar 2022 está tomando novas proporções.

O ator de Um Maluco no Pedaçopode ser levado à Justiça dos Estados Unidos por “humilhação pública” ao comediante em decorrência da agressão ocorrida durante a 74ª edição da premiação de cinema.

O Daily Star conversou com o advogador norte-americano Adam Michael Sacks sobre as possíveis ações legais que poderão ser tomadas por Chris Rock em decorrência da agressão e poderá acontecer um processo.

“Ele [Chris Rock] pode processar o Will por humilhação pública e constrangimento. Ele pode dizer que a agressão afetou sua confiança e sua carreira”, cogitou o advogado. “Eles provavelmente chegariam a um acordo antes de um julgamento, mas o Chris poderia inclusive processar a Academia [de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar]. Ele pode dizer que eles não ofereceram segurança suficiente. Como apresentador, no palco, ele pode argumentar que deveria ter sido protegido”, explicou.

Will Smith bate em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022:

Will Smith deu um tapa no apresentador Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 após o comediante fazer uma piada sobre a calvície de Jada Pinkett Smith (50), decorrente da alopecia da atriz.

Até o momento, Chris Rock não se pronunciou publicamente sobre a agressão que sofreu no palco do Teatro Dolby. Já Will Smith compartilhou uma carta aberta pedindo desculpas ao colega agredido por ele e aos organizadores do Oscar.