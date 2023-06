Web vai à loucura com encontro de Pedro Pascal e Steven Yeun: ‘Lendário’

Atores Pedro Pascal e Steven Yeun participam de entrevista juntos e deixam internautas malucos

Nesta segunda-feira, 5, a revista norte-americana Variety anunciou em suas redes sociais que o quadro de vídeo que possui em seu canal de YouTube chamado Actors on Actors vai receber os atores Pedro Pascal e Steven Yeun. Os internautas foram à loucura com a notícia e deixaram todos os tipos de comentários celebrando o encontro dos dois.

Pedro Pascal é um ator chileno de 48 anos de idade, que ficou muito conhecido por seus papéis em séries de grande audiência, como Game of Thrones, The Mandalorian, Narcos e The Last of Us. Recentemente, conquistou a internet por sua irreverência e jeito de levar a vida, e claro, sua beleza, sendo considerado um ‘daddy’ por todos.

Steven Yeun é um ator sul coreano de 39 anos de idade, que ficou mundialmente conhecido por seu papel de Glenn, na eterna série de zumbis The Walking Dead. Deixando todos os telespectadores apaixonados, levou os fãs ao choro quando seu personagem morreu. Além disso, o famoso estrelou recentemente a produção da Netflix, Treta, e o filme de Jordan Peele, Não! Não Olhe!.

A entrevista com Pedro e Steven para a revista norte-americana vai ao ar somente no dia 12 de junho, mas os internautas já estão mais que ansiosos para o encontro que ninguém sabia que precisava que acontecesse, até realmente acontecer.

“Isso vai ser um tanto quanto lendário”, comentou a página oficial do Instagram na postagem feita por Pedro em seu perfil oficial na rede social. “Amiguinhos de apocalipse”, brincou um outro. “Duas das minhas celebridades favoritas… não pode ser”, disse outra, incrédula com a situação. “Dois dos homens mais lindos do mundo juntos”, “A dupla do apocalipse que eu nunca soube que precisava”, “Tenho quase certeza que isso é o que nós vemos nos portões do céu”, “Eu amo os dois”, são algumas outras mensagens que podem ser vistas na postagem.