Wanessa Camargo fala sobre a fase atual de sua vida

No palco do Caldeirão com Mion, Wanessa Camargo responde pergunta sobre a sua vida, diz jornal

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 16h37

A cantora Wanessa Camargo (39) foi surpreendida com uma pergunta do apresentador Marcos Mion (43) sobre a sua vida ao gravar o programa Caldeirão com Mion, da Globo. Segundo o Jornal O Globo, ele quis saber sobre os últimos acontecimentos da vida da artista, e ela se limitou a dizer que está feliz.

“Estou muito feliz agora”, disse ela, segundo a publicação, e completou: “Tudo o que faço é pensando sempre nos meus filhos”. Vale lembrar que ela é mãe de José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos do relacionamento com Marcus Buaiz (43), de quem ela se separou há poucos meses.

Wanessa não falou sobre os rumores envolvendo o ator Dado Dolabella (42). Os dois são apontados como um casal há algumas semanas e fizeram uma viagem juntos para um retiro em Goiás há pouco tempo. Porém, eles ainda não se pronunciaram oficialmente sobre os boatos envolvendo suas vidas pessoais.

Wanessa e Sandy falam sobre os rumores de rivalidade

Neste mês, Sandy lançou uma nova música, chamada Leve, com a parceria da cantora Wanessa no projeto Nós, Voz, Eles 2. O vídeo com os bastidores da gravação da música foi compartilhado no YouTube e trouxe também uma conversa das duas sobre os rumores de que eram rivais no início da carreira.

Quando eram mais jovens, elas eram apontadas como rivais no cenário musical por causa dos estilos parecidos e da mesma idade. Agora, as duas fizeram questão de desmentir qualquer rivalidade entre elas. “O que foi feito com a gente na mídia... Eu sempre fui muito fã, ia nos shows, tinha todos os Cds, você é um exemplo para todo mundo e me colocar num lugar que eu falava: 'mas eu não sou tão diferente assim...'. Para fazer o jogo, sabe?”, disse Wanessa.

E Sandy completou: “Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de: precisa ter intriga, rivalidade, contraponto...”. Assim, Wanessa comemorou: “O mais legal foi ver que os fãs, que entraram nessa pilha, quando vira a gente fazendo esse movimento se libertaram também”.

