Wanessa Camargo e Sandy se reencontram no palco do Domingão com Huck

Wanessa Camargo e Sandy dividem o mesmo palco em programa de TV: 'Mulheres podem crescer, juntas, se apoiar'

A cantora Wanessa Camargo (40) e a cantora Sandy (40) participaram juntas de uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo, nesta quinta-feira, 25, e se divertiram com o reencontro. Após rumores de rivalidade nos bastidores do universo da música, elas rebateram os boatos e mostraram que são amigas.

Inclusive, a filha de Zezé Di Camargo (60) falou sobre a alegria de dividir o palco novamente com a filha de Xororó (65). “A gente se apresentou uma vez [em programa de TV], quando eu nem era cantora, no programa da Hebe. Não tem mais lugar para isso [rivalidade]. A gente pode mostrar que mulheres podem crescer, juntas, se apoiar, torcer uma para outra...”, disse ela ao Gshow.

Ao longo dos anos, as duas se aproximaram e se tornaram amigas. Tanto que gravar uma música juntas no ano passado, chamada Leve, para o projeto Nós, Voz, Eles, de Sandy.

A participação delas no Domingão com Huck deve ir ao ar no próximo domingo, 28.

Recentemente, Wanessa Camargo contou sobre a ajuda de Sandy na época em que recebeu apoio para elas gravarem juntas pouco depois do anúncio de sua separação. "Obviamente, a gente foi virando amigas, criando uma relação e, depois, surgiu esse ano [2022], num momento em que eu estava tão frágil e me sentindo tão julgada, Sandy e Lucas me dão a mão e falam: 'Vem cá fazer essa música com a gente que tem tudo a ver com você'", disse no PodDelas, e completou: "Posso dizer que a Sandy teve sororidade. Em vez de ficar: 'Vamos esperar como que está a situação midiática ou imagem, ela falou: 'Vamos cantar juntas, agora é a hora, a música é a sua cara'".

Lucas Lima exibe tatuagem com a letra do filho

Há poucos dias, o cantor Lucas Lima (40) contou que fez uma tatuagem com uma palavra escrita pelo filho, Theo (8), fruto do casamento com Sandy. Lucas contou que adora uma tatuagem que fez com a letra do seu filho. O menino escreveu a palavra 'gentileza' do seu jeitinho especial e o papai coruja tatuou na região interna do antebraço.

“Tenho 9 [tatuagens] e a mais legal é essa aqui, que tem a letrinha do Theo. É a mais legal de todas”, disse ele.