Wanessa Camargo desabafa sobre a separação: 'Foi difícil para mim'

Quase um ano após o fim do casamento com Marcus Buaiz, Wanessa Camargo conta sobre como foi enfrentar o julgamento e a reação da família: 'Claro que se assustaram'

A cantora Wanessa Camargo (40) desabafou ao relembrar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz (43). Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos, José Marcus (12) e João Francisco (8). A separação foi anunciada em maio de 2022. Nesta terça-feira, 28, em participação no programa Encontro, da Globo, a artista relembrou o julgamento que enfrentou na época do divórcio e também a reação dos pais.

“Eu tive que lidar com muito julgamento. A gente sabe que faz parte da nossa vida, eu estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça de mídia, de mentira que a gente enfrenta, de coisas na nossa cabeça. As pessoas não entendem. Eu tenho esse privilégio de ter uma família que entende e que, mesmo nas suas diferenças, acolhe. Eu tive muito acolhimento da minha família por um momento que foi muito julgado, que foi a minha separação”, disse ela.

Então, ela citou a reação dos filhos e também dos pais. “Foi muito dificil para mim. Para quem tem filhos pequenos e passa por uma separação, sabe o quanto é difícil você ver os seus filhos sofrendo e você que tem que dizer para eles: 'a mamãe precisa achar uma forma de ser feliz de novo para ser uma melhor mãe'. E eles não vão entender agora. Então é um processo que eu estou passando e é essa construção. O meu pai, a minha mãe, todos eles, claro que se assustaram, mas me abraçaram. Tenho muita gratidão”, disse ela, que é filha do cantor Zezé Di Camargo (60) e da socialite Zilu Godoi (64).

Wanessa Camargo curte passeio com Dado Dolabella e o filho caçula

No último final de semana, a cantora Wanessa Camargo aproveitou a sua temporada no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre com o namorado, o ator Dado Dolabella, e também o filho caçula, João Francisco. O trio foi fotografado enquanto circulava pela Lagoa Rodrigo de Freitas.

Os paparazzi fotografaram o trio dando uma volta em um pedalinho na água e também em um quadriciclo pela ciclovia do local. Para a ocasião, a estrela optou por usar um vestido azul soltinho e ostentou toda a sua beleza.

Fotos: JC Pereira / AgNews