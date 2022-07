Walter Casagrande fala sobre saída da Rede Globo: “Me chamaram para conversar”

O apresentador Walter Casagrande comentou em entrevista para a RedeTV! sobre sua saída da Rede Globo

Publicado em 28/07/2022

Nesta quinta-feira, 28, o programa TV Fama irá exibir uma entrevista com Walter Casagrande (59) onde o comentarista falou sobre sua saída da Rede Globo.

O ex-jogador do Corinthians foi contratado pela emissora no fim de 1990. “Eu me posiciono dentro da sociedade. Gosto de me colocar nessas situações e acho que o perfil da emissora foi mudando nos últimos anos”, disse o comentarista que ficou quase 25 anos na Globo.

Sobre sua saída, Casagrande revelou: “Todo divórcio alguém tem que tomar a iniciativa. Eles me chamaram para conversar, fizeram uma proposta e eu concordei na hora. Não teve discussão, argumento, nada. Foi de boa. Estou bem feliz, tranquilo”.

O comentarista ainda falou sobre como levou seu afastamento da emissora: “Para mim foi bom e para eles também, obviamente. Eu já estava meio que empurrando com a barriga a situação, e acho que eles a mesma coisa”.

Casagrande ainda opinou sobre o modo em que a emissora está abordando o jornalismo esportivo. “A escolha [deles] está indo para um estilo de comentário um pouco mais leve, um pouco mais ao próprio futebol mesmo. Não estava dando mais para mim”, contou.

A entrevista de Walter Casagrande ao programa TV Fama irá ao ar na RedeTV! às 21:30h desta quinta-feira.

Casão falou!

No último dia 13, Casagrande ainda deu uma entrevista a um podcast em que comentou mais sobre sua saída da Globo.

“Quando mudou a direção, muitas pessoas foram saindo, de todas as áreas, Dramaturgia, Jornalismo, Esporte. E eu comecei a perceber que não estava tão prestigiado como era antes”, revelou o ex-jogador.