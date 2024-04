Wagner Moura e Humberto Carrão curtem noite de pagode no Rio de Janeiro

Humberto Carrão e Wagner Moura repercutiram na web após posarem lado a lado durante uma noite de pagode no Rio de Janeiro

Na noite do último sábado, 20, Humberto Carrão publicou um registro ao lado de Wagner Moura enquanto curtiam uma noite de pagode no Rio de Janeiro. O que o ator de Renascer não esperava é que o clique compartilhado no Instagram repercutiria tanto na web!

Além dos diversos comentários de fãs querendo saber onde era o "rolê" em que estavam, uma internauta compartilhou em seu perfil no X - antigo Twitter - uma selfie com os artistas. "Cinco minutos no pagode do centro", legendou ela, animada.

Confira as publicações:

5min no pagode do centro pic.twitter.com/zj2WngGtwT — dâm (@d4mvic) April 20, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por humbertocarrao (@humbertocarrao)

Wagner Moura fala sobre preparo físico para novo filme

O ator Wagner Moura está divulgando seu novo filme internacional Guerra Civil, que chegou aos cinemas brasileiros nesta semana, após liderar as bilheterias dos Estados Unidos - onde arrecadou US$ 25,7 milhões no final de semana de estreia) e render muitos elogios a atuação do brasileiro.

A obra, dirigida por Alex Garland, reúne nomes como o de Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Stephen Henderson e Jesse Plemons no elenco, trazendo um futuro distópico preocupante para a nação norte-americana: o fim da democracia.

O ator interpreta Joel, um repórter que vive pela adrenalina de cobrir guerras. Wagner convence não só pelo talento, mas também pela aparência – o artista tem sido apontado como galã pelos telespectadores estrangeiros. Em entrevista para a GQ Brasil, o ator abriu o jogo e disse que precisou se preparar fisicamente para dar conta do papel.

O ator conta que o longa demandou muito emocionalmente e além de tudo, fisicamente também: “Passávamos muito tempo correndo -- principalmente no último texto do filme, no terceiro ato. Estou com 47 anos, naquela época tinha uns 45 e queria estar bem preparado fisicamente”, começou.

“Entre um take e outro, para não desaquecer, a gente ficava correndo de um lado para o outro, às vezes fazia alguns abdominais. Voltava para casa com o corpo todo dolorido. Passei a me cuidar mais. Antigamente, treinava jiu-jítsu, só. Agora treino quando posso e faço exercício na minha casa. Levanto peso e treino com o peso do corpo para manter a saúde em dia”, revelou.

Na entrevista o ator também falou sobre a saudades de morar no Brasil e revelou os planos de voltar: “Tenho vivido lá por quase sete anos, mais do que achei que fosse ficar”, contou e ao ser perguntado sobre o que mais sente falta do país do coração falou: “De tudo. Sou muito feliz quando estou aqui. Certamente vou voltar a morar no Brasil em algum momento próximo. Sinto muita falta da Bahia, de Salvador…É um sentimento de pertencimento. Me traz muita felicidade. Dos meus amigos que estão lá e que me conhecem a vida inteira. Sinto muita falta”, finalizou.