Viviane Araújo fala sobre a experiencia de trabalhar no inicio de sua gravidez: ''Foi lindo!''

Viviane Araújo lembrou como foram as gravações de Família Paraíso logo no começo de sua gravidez

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 17h50

Mesmo Grávida, Viviane Araújo (47) não para. Na próxima semana a atriz irá estrear a nova série do Multishow, Família Paraíso, onde ela interpreta Manu, noiva de Machadinho, vivido por Paulinho Serra (44), que é uma dondoca que sonha que o marido venda a casa de convivência que cuida de vários idosos para morar em Miami.

Durante um papo com a imprensa, Vivi lembrou com carinho desses momentos, comentando o privilégio de poder trabalhar com um grande elenco formado por Leandro Hassum (48), Cacau Protásio (46) e outros, além de comentar como foi trabalhar no início de sua gestação.

No papo, a artista teceu elogios ao grande elenco da série que, em sua maioria, é composta por idosos, já que a trama se passa em um lar de repouso: "Eu me sinto privilegiada! Por estar nesse projeto. Eu sinto muito grata pelo convite do Leandro, do Multishow. Porque realmente, a gente aprende com esses atores tão consagrados que a gente tem! É uma honra muito grande estar junto nesse projeto!"

"Contracenar com essas pessoas que eu já admirava, pra mim, é mágico, é único, é um presente! Sou muito agradecida a Deus por esse momento.", continuou ela.

Em seguida, Vivi confessou que teve que esconder a gestação no início, o que foi bem difícil: "Eu descobri minha gravidez em dezembro, só que eu já estava com esse projeto desde novembro, começo de dezembro... Só que eu não podia falar no começo."

Entretanto, quando a notícia veio a tona, todos comemoraram: "Quando eu falei, foi uma comoção muito grande com o elenco, com os amigos, com toda a equipe."

Por fim, Viviane agradeceu por ter tido a oportunidade de fazer parte do projeto: "Foi lindo! Eu me sinto muito feliz mesmo por estar junto com vocês nesse projeto! Espero que ele tenha uma vida longa."