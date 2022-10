Viúvo de Paulo Gustavo e Preta Gil celebram filme inédito do humorista: ''Te amando eternamente''

Médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e Preta Gil comemoram lançamento do filme 'Filho da Mãe', gravado pelo ator antes da morte

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 11h57

O médico Thales Bretas (34) usou as redes sociais para celebrar o lançamento de um filme intimista sobre o marido, Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Em seu perfil no Instagram, o viúvo e pai dos filhos do humorista, os pequenos Gael e Romeu, de três anos de idade, comentou sobre Filho da Mãe, da Amazon Prime, que chega no dia 16 de dezembro. O documentário mostrará os bastidores da turnê da peça Filho da Mãe, que PG realizou com a mãe Déa Lúcia. Paulo Gustavo faleceu em maio de 2021, aos 42 anos, após complicações da covid-19.

“Essa turnê é maravilhosa. Está sendo superimportante para mim e para a minha história. Agradecer a minha mãe, os amigos, todo mundo que passou pela minha vida. Tá tudo aqui, ó!”, diz o criador de Minha mãe é uma peça no trailer publicado pelo Prime Video, da Amazon.

Ao legendar a postagem, Thales disse: "Só tenho a agradecer também por ter feito parte dessa história! Ansioso pra ver “Filho da Mãe”, documentário feito com tanto carinho pela @primevideobr com a turnê do último show do @paulogustavo31 com sua mãe @dealucia66 e os bastidores de toda uma história! Emocionante, engraçada, intensa e cheia de amor, como ele, que marcou nossas vidas pra sempre! Quero logo saber o que vocês vão achar!"

Nesta sexta-feira, 28, a cantora Preta Gil (48) também comentou sobre a produção. "Amores, meu amado irmão Paulo Gustavo ganhou um filme muito especial! “Filho da Mãe” chega dia 16 de dezembro no @primevideobr, pra matar um pouco dessa saudade dele e do seu talento único! Vamos rir do jeito que ele sempre nos fez e se emocionar em cenas inéditas da vida dele e dos meus amores @dealucia66 @juamaral00 @thalesbretas @juliomarcos8106!", iniciou ela.

"Sua história é vida para o meu coração e para tantos outros amigos, família e fãs que te admiravam! Você merece esse filme! Obrigada pela sua existência aqui na terra! De onde você estiver, eu estarei sempre aqui te aplaudindo e te amando eternamente!", declarou ainda a filha de Gilberto Gil (80).

Confira as publicações de Thales Bretas e Preta Gil sobre filme de Paulo Gustavo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Déa Lúcia passeia com os netos em shopping no Rio de Janeiro

Dona Déa Lúcia aproveitou para curtir um passeio ao lado dos netos, Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo (1978 - 2021) e Thales Bretas. Ela foi flagrada com as crianças em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o passeio, os três fizeram compras, pararam em um café do local, e ainda observaram as decorações de Natal que já estão enfeitando algumas lojas. Para o momento de lazer, Romeu e Gael surgiram usando bermuda e camiseta, e estavam bastante sorridentes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!