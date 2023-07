Viúva de ex-MasterChef revela como contou para o filho sobre a morte do pai

Tristeza! Viúva de Wilson, do MasterChef Profissionais, contou sobre a morte do marido para o filho autista

Viúva de Wilson Cabral, ex-participante do MasterChef Profissionais, Simone contou como foi revelar para o filho com autismo, Arthur, de 9 anos, sobre a morte do pai. O cozinheiro faleceu em decorrência de um acidente de carro após uma semana internado em um hospital. Agora, a viúva relembrou como foi revelar a tragédia para o filho.

Em conversa no site da Band, Simone contou que teve a ajuda de dois amigos, sendo um deles especializado em educação infantil, para falar para o filho sobre a morte de Wilson. “Por incrível que pareça, ele ficou muito abalado, mas foi mais forte do que a gente imaginava. Foi até mais forte do que eu. Eu disse que papai não ia mais conseguir ficar com a gente, mas que estará escutando ele”, declarou.

Simone ainda contou que os custos do velório de Wilson foram pagos com a ajuda dos fãs do MasterChef Brasil após uma campanha criada na internet por Diego Sacilotto, que participou da mesma temporada do programa que o cozinheiro. "Ele [Wilson] era o meu único provedor. Eu faço o meus trabalhos de papelaria, mas não podia trabalhar fora. Meu trabalho não garante o sustento. Diego pediu, ‘deixa eu fazer a campanha, por favor. Me manda seu pix’. E aí ele começou a fazer a campanha nas redes sociais. O velório e o enterro foram pagos com o dinheiro dos fãs. Eu agradeço imensamente por isso", contou.

Por fim, Simone relembrou como recebeu a notícia da morte do marido. Ele tinha sido internado poucos dias antes após sentir fortes dores na perna em decorrência do acidente de carro. Ele foi diagnosticado com início de trombose e seu quadro evoluiu rapidamente, tanto que ele precisou ser intubado, mas não resistiu. Então, o médico ligou para a viúva.

"Ele falou, a notícia não é boa. Eu falei, só quero que o senhor não me enrole. Ele faleceu, né? Ele disse, ‘tentamos de tudo, mas infelizmente ele não aguentou’. O chão se desmoronou, mas tive que continuar forte pelo meu filho. A primeira pessoa para quem liguei foi para o Hichel [do MasterChef] ir ao hospital", disse ela. Wilson faleceu em decorrência da trombose e embolia pulmonar, o quadro foi agravado pela diabetes.

Equipe do MasterChef lamenta a morte de Wilson

No dia 22 de julho, a equipe do MasterChef Brasil se pronunciou para lamentar a morte do ex-participante Wilson Cabral, que esteve no elenco do MasterChef Profissionais. Ele faleceu após sofrer um trágico acidente de carro.

Com a repercussão da notícia, a equipe do programa lamentou a partida dele com uma homenagem nas redes sociais. “Chef Wilson Nunes Cabral Neto. A família MasterChef Brasil agradece por tudo e por tanto. Descanse em paz”, disseram.