Vitória Strada curte noite animada com a noiva, Marcella Rica e com o amigo, Igor Cosso: ''Dia desses''

Vitória Strada curtiu uma noite animada na companhia de sua noiva, Marcella Rica e do amigo, Igor Cosso

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h11

Nesta quinta-feira, 10, Vitória Strada (25) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma noite animada que curtiu na companhia da noiva, Marcella Rica(30) e do amigo, Igor Cosso (31).

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado dos dois, admirando uma bela vista da noite, em cima de uma varanda. Ela ainda mostrou alguns cliques, exibindo detalhes de seu look com uma camiseta da banda Nirvana, uma saia branca estilosa e uma bota com plataforma.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Um dia desses".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tudo pra mim!", disse um. "Lindos!", falou outro. "Não sei o que é mais lindo a paisagem, você ou a amizade de vocês!", escreveu um terceiro.

Outros admiradores de Vitória também aproveitaram para elogiar sua beleza: "Parece uma bonequinha!", escreveu um. "Amei o look!", falou um segundo.

Confira os cliques que Vitória Strada fez ao lado da noiva, Marcella Rica e do amigo, Igor Cosso, durante uma noite animada: