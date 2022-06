Vitória Strada conta que tomou iniciativa com a noiva Marcella Rica

Vitória Strada e Marcella Rica estão juntas há três anos e ficaram noivas no início do ano passado

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 15h02

Vitória Strada deu detalhes sobre o início do seu relacionamento com a noiva Marcella Rica. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz comentou como foi seu primeiro contato com a amada.

“Não gosto de joguinho, então quando ela me passou o telefone pelo Instagram, eu liguei na hora”, contou Vitória.

A artista ainda comentou sobre sua paixão por Marcella. “Eu já estava gostando da Marcella quando a beijei. A minha surpresa não foi beija-la, mas sim me apaixonar por uma mulher. Até então eu só havia me relacionado com homens”, revelou a participante do Dança dos Famosos.

A noiva de Marcella Rica ainda comentou sobre o processo de descoberta de sua sexualidade. “Não pensei que fosse me apaixonar por uma mulher. Tive bons relacionamentos com homens, não havia trauma. No começo, me questionava se estava gostando mesmo dela, comparava como era com um homem”, contou Vitória Strada.