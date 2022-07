Vitória Strada celebra vitória na 'Dança dos Famosos': ''Mexeu demais aqui dentro''

Atriz Vitória Strada compartilha fotos da 'Dança dos Famosos' e faz agradecimento especial após vencer o quadro do 'Domingão com Huck'

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 07h13

A atriz Vitória Strada (25) foi a grande campeã do Dança dos Famosos 2022!

No domingo, 03, no palco do Domingão com Huck, a artista e o professor, Wagner Santos, encantaram o público com os ritmos valsa e samba e venceram a disputa contra Ana Furtado (48) e Leandro Azevedo e Vitão (22) e Gabe Cardoso.

Com as notas nas duas apresentações, Vitória ficou em primeiro lugar com 139.9 pontos.

Após a conquista, a famosa fez questão de comemorar nas redes sociais com um agradecimento especial pela participação no quadro e para a equipe da produção, família e fãs.

Na segunda-feira, 04, a noiva de Marcella Rica (30) compartilhou uma sequência de registros em seu perfil no Instagram durante o período da competição, em que aparece em ensaios ao lado de sua dupla e mostrando curativos.

"Que loucura. Meu Deus que LOUCURA! Só assim pra descrever tudo o que eu vivi nesses últimos meses. Quem vê de fora não tem noção do quão desafiador, desesperador (poupei vocês das fotos chorando, bem doida) e do quão lindo é tudo isso junto. Eu sempre dou o melhor de mim em tudo o que eu faço. Tudo. Mas ver quanta gente estava comigo torcendo, vibrando cada etapa, é o melhor relaxante muscular que eu tomei nesses meses (e não foram poucos)", começou escrevendo.

"A todos vocês que torceram, muito obrigada! Ao @lucianohuck que me convidou e a equipe do @domingao que nos conduziu com mestria, muito obrigada! Ao @wagssantos meu parceiro que não largou a minha mão em nenhum momento, muuito obrigada! Obrigada família, amigos e meu amor @marcellarica pelo seu apoio incondicional (o quanto ela me aguentou SÓ falando em dança não tá escrito). Obrigada @carlinhosdejesus, @anabotafogooficial e @xorogan_zebrinha, por a cada semana me impulsionar a ser melhor", continuou.

"A dança mexeu demais aqui dentro. Ela exige disciplina, dói. Mas é uma das terapias mais potentes que eu já experimentei. É expansão, todos os dias. É expressar tanta coisa com o corpo ali, completamente inteiro. Eu poderia ficar aqui horas contando tudo que vivi, mas a verdade é que hoje eu só quero agradecer porque eu tô muito, mas muito feliz!", concluiu.

Vitória Strada celebra Dia do Orgulho LGBTQIAP+

No dia 28 de junho foi celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ e Vitória Strada comemorou a data especial com vídeo romântico com a noiva, Marcella Rica. "Livres para amar quem a gente quiser!!", declarou ela.

Confira a declaração de Vitória Strada sobre a 'Dança dos Famosos':