Vitão reflete sobre a final da Dança dos Famosos: "Gratidão eterna pelo quadro"

Finalista da Dança dos Famosos, Vitão, falou sobre a experiência de participar do quadro do Domingão

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 09h41 - Atualizado às 10h26

Na última segunda-feira, 4, o cantor Vitão (22) usou as redes sociais para falar sobre a experiência de participar do quadro Dança dos Famosos.

Em seu perfil no Instagram, Vitão compartilhou um vídeo da Dança e aproveitou para falar sobre os três meses de dedicação ao quado.

Na legenda do post, Vitão escreveu: "Ainda estou digerindo tudo que eu vivi nesses 3 meses da minha vida, provavelmente vou passar alguns dias digerindo. Vou sentir falta da rotina, das pessoas, das risadas, dos abraços e do carinho de toda essa família gigante que eu ganhei participando do programa. Ganhei muito mais do que a competição; ganhei auto confiança, força, segurança, me tornei um artista melhor e muito mais amplo", declarou.

"Ontem fiquei pensando muito que o quadro poderia facilmente se chamar 'dança dos artistas', fazendo jus a todos os artistas maravilhosos que coreografam e criam histórias lindas dentro do quadro, professores impecáveis que devem ser prestigiados e exaltados tanto quanto nós 'famosos” que participamos. É uma construção em conjunto, professor e aluno. Aprendi que cair faz parte, que não importa o quanto vc ensaie, poder ser que na hora você 'erre'. Por isso a vida é mais do que ser número 1 em qualquer quesito, a vida é sentir e o que vale é o quanto a gente desfruta desse 'sentir' e das nossas vivências", continuou Vitão.

Em seguida, o cantor que ficou em 2° lugar na Dança dos Famosos, agradeceu ao Domingão e a dançarina Gabe Cardoso, sua parceira do quadro: "Tenho uma gratidão eterna pelo quadro do @domingao e por todas as pessoa sorridentes e maravilhosas que conheci nesse processo, viramos uma família de fato. Gratidão eterna pela @gabecardoso, o que a gente construiu é de arrepiar, você é extremamente talentosa e genial, eu tive muita sorte de poder trabalhar com você. Vou tirar um dia de descanso hoje pra pensar na vida e relaxar. Obrigado por todo o apoio do público ao longo de todo o programa, sei que todo mundo comprou nossa 'briga'. Galera do DANÇA DOS FAMOSOS 2022 EU AMO VOCÊS!", finalizou.

Neste ano, o troféu da Dança dos Famosos ficou para Vitória Strada (25) que também usou suas redes sociais para falar sobre o título.

Veja o post de Vitão sobre a Dança dos Famosos: