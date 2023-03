Visual de Gabriel Santana no 'Mais Você' divide opiniões: "O que está acontecendo?"

De cropped e maquiagem, visual de Gabriel Santana após deixar o programa rendeu comentários nas redes sociais

Eliminado do BBB23, Gabriel Santana está sofrendo ataques nas redes sociais ao mostrar em detalhes o look que escolheu para ser entrevistado no Mais Você desta quarta-feira, 29.

É que ele escolheu uma camisa cropped para aparecer no matinal da Globo. Ele também apostou em uma maquiagem leve e em um visual gender fluid que acabou dividindo opiniões. É que alguns não entenderam a proposta.

"O tanto que esse homem me faz pensar numas coisas não tá descrito", brincou um. "Esse menino é o filho que toda mãe queria ter, caráter, do bem, educado, coração lindo, grande ser humano", elogiou outro. "Ele é lindo e estiloso", escreveu outro.

Só que muitos fãs criticaram o rapaz. "Uns chamam de estilo... eu só espero que esse estilo não vingue. Está ridículo!", detonou uma fã. "Ainda bem que Tenório morreu antes do BBB23", disse outra. "Aí papai, o que está acontecendo com os homens jovens? Está explicado porque a Bruna caiu fora", alfinetou outro.

ARREPENDIMENTO

O ator Gabriel Santana (23) foi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de terça-feira, 28, e participou do café da manhã no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 29. Durante a conversa, ele foi questionado sobre qual foi o seu maior arrependimento no jogo e ele abriu o coração.

O rapaz contou que se arrepende de não puxado a Larissa para o paredão da semana quando teve o poder do contragolpe. “Acho que é de não ter puxado a Lari e sim a Aline. Acho que era um momento crucial meu ali no jogo, um posicionamento. Por mais que não mudasse a resposta do paredão, eu me sentiria muito mais coerente no jogo se eu tivesse puxado a Lari e não a Aline”, afirmou ele, que acredita que essa decisão pode ser causado a sua eliminação. “Acho que pode ter influencia, sim”.