Viih Tube esquenta nova temporada de reality de pegação: 'Amamos e odiamos'

Influenciadora, Viih Tube faz parte do painel de comentaristas do Soltos em Salvador, do Amazon Prime Video

"Isso que é vida". É assim que a música tema de Soltos em Salvador classifica o período de férias que os nove participantes do elenco vivem entre festas, viagens e muita pegação. Para Viih Tube (22), parte do painel de comentaristas da nova temporada do reality, cada participante teve um momento de virada.

"Nossa opinião mudava a cada três minutos, nós amamos e odiamos todos", começou a influenciadora e atriz. "Todos tiveram uma virada e chave absurda, não que seja ruim ou bom. Eu já vivi reality e é assim, tem muita coisa que eu fiz e me arrependo. É muito mais fácil ser comentarista", completou ela, relembrando de sua participação na 20ª edição do Big Brother Brasil, a primeira que contou com celebridades no elenco.

Conhecida por curtir festas e gostar de muita pegação, antes de engravidar de sua primeira filha com o também ex-BBB Eliezer (32), a influenciadora esteve presente na coletiva de imprensa de lançamento do programa. "A Viih Tube nesse ‘reality’ saiu até grávida", completou Felipe Tito, também parte do painel de comentaristas. A influenciadora ainda disse que gostaria de participar do programa. "Agora que eu sou mãe, talvez eu não gostaria que a minha filha crescesse e visse. Mas, se eu fosse solteira, eu iria sim. E eu deixaria ela [Lua, sua filha] participar do reality."

Além de Tito e Viih, o time de comentaristas é completo pelo jornalista Hugo Gloss, o influenciador John Drops e a cantora MC Carol. Já o elenco dos participantes mistura veteranos, que participaram das outras temporadas de Soltos em Floripa, e também novatos –que precisam lidar com o desafio de aproveitar as experiências com todas as câmeras do programa.

"Quando eu soube que seria na minha terra, fiquei: 'Nossa senhora!'. Não sabia nem se ia ter tanta gente para pegar assim, até porque eu já tinha ficado com tanta gente. Mas pensei que não tinha como negar", disse Aila Rebouças, influenciadora digital que participou das temporadas anteriores do reality.

Também veterano, Murilo Dias contou que aprendeu a se controlar para curtir as festas ao máximo e acabou se tornando um "pai" para os participantes. Para o elenco, a temporada em Salvador, na Bahia, foi mais intensa e calorosa do que as anteriores, em Florianópolis, Santa Catarina.

"Renasci das cinzas, saí igual uma fênix. Em Salvador eu estava muito mais entregue. Quando eu decidi voltar, queria viver tudo", disse Thais Pereira, conhecida como Loirão. Já os estreantes, disseram que um dos maiores desafios foi aprender a se ver na televisão, ainda mais nas situações polêmicas que o reality proporciona.

"Minha família é muito conservadora e por muito tempo eu fiquei pensando, e se eu continuar sendo só arquiteta? Durante o processo de seleção inteira fiquei pensando nisso", disse a estreante Marcela Luíza. "Eu fiquei apavorada, minha voz não parecia minha e eu não parecia eu. A medida que foi passando foi muito leve, apesar de eu ter ficado assustada comigo."

O reality é a terceira temporada do formato que causa nas redes sociais pelo conteúdo explícito. A estreia acontece em 24 de fevereiro, no streaming Amazon Prime Video Brasil. Os participantes viverão oito episódios inéditos, com 45 minutos de duração cada, em clima de festa, pegação e tensões.