Vídeo de Adriana Esteves no SBT ressurge nas redes sociais e intriga internautas

Um clipe de quando a atriz Adriana Esteves fazia parte da emissora SBT ressurgiu na internet e deixou internautas curiosos

Nesta quinta-feira, 19, um vídeo de Adriana Esteves em um comercial da emissora SBT começou a circular nas redes sociais e gerou curiosidade nos internautas. Isso porque, a atriz é famosa por suas novelas na Rede Globo, onde está contratada atualmente.

No clipe compartilhado, a atriz famosa por interpretar a vilã Carminha na novela “Avenida Brasil” aparecia comentando as novidades que viriam à emissora de Silvio Santos no ano de 1996. Adriana anunciava o programa de Hebe Camargo às segundas-feiras, futebol às terças e quartas, o programa jornalístico SBT Repórter todas as quintas, e às sextas-feiras filmes iam ao ar no Sexta No Cinema.

O influenciador Vitor Peccoli, que compartilhou o vídeo, deu mais detalhes sobre o que estava acontecendo na época: “O ano era 1996 e Adriana Esteves anunciava as novidades do SBT após sair da Globo depois do trauma em Renascer”.

A postagem gerou curiosidade entre os internautas. “O que aconteceu com ela em Renascer?”, “Surpreso que ela passou pelo SBT”, “Ela fez qual novela no SBT?”, “Gente, relíquia”, foram alguns dos comentários feitos na postagem nostálgica.

Em 1993, Adriana Esteves fez sua segunda protagonista na Globo, Mariana em Renascer. Porém, o trabalho da atriz não foi bem aceito pelo público e pela crítica. Esteves recebeu diversas críticas ao seu trabalho, o que causou um quadro depressivo na atriz. “Essa personagem foi dificílima para mim”, disse ela em uma entrevista divulgada pela Globo em 2021.

Após a má recepção de seu trabalho, a atriz se recusou a participar da novela “Quatro Por Quatro” no ano seguinte. Adriana não apenas recusou outra novela, ela também saiu da Globo e foi para o SBT. A artista ficou 3 anos reclusa da mídia, quando chegou em 1996 a emissora de Silvio Santos.

1996 marcou o retorno de Esteves para as novelas, no SBT, ela protagonizou “Razão de Viver”. Na novela elogiada, a atriz contracenou ao lado de seu então marido Marco Ricca. Adriana teria aceitado o convite de mudar de emissora por conta do sucesso que as novelas do SBT estavam fazendo.

Apesar de ter sido premiada por seu papel em “Razão de Viver”, no ano seguinte, Adriana voltou para a Globo. Em 1997, a atriz interpretou a protagonista Lúcia Helena na novela “A Indomada”, onde contracenou com Eva Wilma.

Desde então, Adriana não saiu da Globo e coleciona sucessos, como a vilã Susana em “Torre de Babel” no ano de 1998. Em 2000, a atriz protagonizou “O Cravo e a Rosa”, e em 2004 estava na primeira fase da novela “Senhora do Destino”. Anos depois, em 2012, Adriana fazia seu papel de maior sucesso: Carminha em “Avenida Brasil”.

No ano que vem, em fevereiro, a novela Renascer ganhará um remake. As gravações da novela originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, e que será reescrita por Bruno Luperi (que é neto do roteirista de 1993). Entre os nomes já anunciados estão Humberto Carrão, Marcos Palmeira,Rodrigo Simas, Marcelo Mello Jr, Sophie Charlotte. Quem irá interpretar a personagem Mariana, orginalmente vivida por Adriana Esteves, será Theresa Fonseca.

O ano era 1996 e Adriana Esteves anunciava as novidades do SBT após sair da Globo depois do trauma em #Renascerpic.twitter.com/MVEEWSyEOM — 𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 (@vitorpeccoli) October 18, 2023

Opinou!

Quem deu sua opinião recentemente sobre a nova versão de “Renascer” foi Antônio Fagundes, que protagonizou a novela original. Em conversa com a CARAS Brasil, o ator comentou sobre a possibilidade de fazer uma “pontinha” na novela de 2024.

"Sempre topo, se a proposta e o salário forem bons. É uma novela belíssima, e o texto também. Com certeza se fizerem [o remake] será um enorme sucesso", disse.