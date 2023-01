Vidente surpreende apresentadores do 'Mais Você' ao revelar campeã do BBB23: "Muito forte"

Vidente surpreende apresentadores do programa ao contar quem vai vencer o BBB23

Uma vidente revelou nesta terça-feira (17) quem vai ser a grande campeã do BBB23. Ela esteve no Mais Você e deu detalhes sobre o que vai rolar na casa.

Segundo Chaline Sensitiva, do Rio Grande do Sul, Paula, que entrou após a Casa de Vidro, será um dos destaques da competição. Ela vai causar.

“Eu vejo uma energia muito forte em Paula. Essa moça vai criar bastante polêmica lá dentro da casa. No meio do jogo, ela pode se transformar e acabar desagradando o público… Ela tem até chances de chegar a final, caso ela não se desvincule de sua missão e não se perder por causa de alguns boatos”.

Ela também disse que vê uma expulsão e vários casais se formando. “Vejo um romance trazendo um pouquinho de bafo para a casa do ‘Big Brother Brasil’, além de escândalos também… Prevejo também romances inusitados, além de expulsão em decorrência de uma agressão. Um desses relacionamentos pode frutificar aqui fora, algo muito interessando, um verdadeiro encontro de almas. Elas vão se apaixonar durante o programa, vão continuar e podem até ter filhos”.

Ao final, ela contou que Aline Wirley é a grande favorita a vencer o programa. “Consigo perceber que a Aline tem um axé muito forte e pode acabar chegando a final e se tornando a grande vencedora”.

CORPAÇO!

Bruna Griphao (23) entrou no BBB 23 mostrando que tem foco! Afinal, a atriz tomou banho dentro da casa mais vigiada do Brasil e exibiu seu tanquinho, que não esconde a dedicação nos treinos. A equipe da atriz, inclusive, aproveitou para publicar alguns registros do momento no Twitter, levando a torcida à loucura.