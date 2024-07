Vida que segue? Belo esclarece status de relacionamento após divórcio com Gracyanne

Belo abre o coração sobre seu momento atual e revela status de relacionamento após o divórcio e 'recaída' com Gracyanne Barbosa

Neste sábado, 13, o cantor Belo abriu o coração sobre seu status de relacionamento meses após o divórcio com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Durante sua participação no 'Caldeirão', da Globo, o artista não revelou se já ‘partiu’ para outra, mas afirmou estar passando por um momento de 'sofrimento' desde a separação.

Ao ser questionado sobre sua vida pessoal, Belo não escondeu e contou que segue sofrendo desde o divórcio com a influenciadora: "Eu sempre fui um cantor ligado à emoção, né? Eu sempre fui um cara que falei das coisas do amor e das coisas do coração. Então, eu também tô vivendo um sofrimento do coração”, o cantor desabafou.

Apesar das dificuldades, Belo aproveitou para celebrar as novidades, tanto na vida pessoal quanto profissional após a separação: "Tôvivendo um momento abençoado em todos os sentidos. Acho que até os percalços, as coisas que acontecem no meio do caminho, elas também servem pra gente amadurecer, pra gente criar mais casca", disse o cantor.

Vale mencionar que Belo e Gracyanne anunciaram a separação após 16 anos juntos. Segundo Leo Dias, a separação teria sido motivada por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. Diante dos rumores, Gracyanne negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação.

Meses depois, a influenciadora digital também abriu o coração e voltou a falar sobre o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano. No entanto, segundo a musa fitness, o artista também viveu um affair alguns meses antes de o divórcio se tornar público.

Gracyanne Barbosa admite recaídas com Belo:

Poucos meses após a separação de Belo, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao confessar que já teve recaídas com o cantor. Mesmo após o fim do casamento de quase 12 anos, o ex-casal voltou a se reencontrar, mas não confirmaram uma possível reconciliação. Em entrevista ao jornalista Newma Santiago, publicada pela colunista Fábia Oliveira.

A musa fitness compartilhou que, em momentos de carência, prefere recorrer a quem já a conhece. Sobre uma possível volta do casal, Gracyanne deixou a resposta no ar. "Existe amor, existe esperança. A gente está passando por um problema pessoal, mas eu acho que… a gente dá umas escapadinhas, não tem jeito”, confessou durante a entrevista.