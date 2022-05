Véu usado por Kourtney Kardashian em casamento faz homenagem a Travis Barker

Véu usado por Kourtney Kardashian em casamento na Itália faz homenagem importante à história de Travis Barker

Redação Publicado em 24/05/2022, às 09h37

Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46) se casaram oficialmente no último final de semana, 22, em uma cerimônia luxuosa em um complexo à beira mar em Portofino, na Itália, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Além do local, outro ponto que chamou a atenção foi o vestido da noiva, que escondia um significado importante por trás.

O vestido, desenhado exclusivamente pela marca Dolce & Gabanna, possuía uma Virgem Maria bordada no véu, inspirada em uma das tatuagens do baterista do Blink-182, e acompanhada da frase “respeito pela lealdade familiar”.

Entretanto, a filha mais velha de Kris Jenner (66) optou por levar o bordado no vestido por uma causa maior.

Em homenagem ao marido, a empresária bordou a mesma imagem da Virgem Maria que ele possui tatuada na cabeça, em seu véu, o mesmo desenho. A arte foi feita como um "propósito divino", pois o músico foi o único sobrevivente de um acidente trágico de avião com sua banda em 2008.

Véu usado por Kourtney Kardashian em casamento faz homenagem à história de Travis Barker: