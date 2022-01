Veterano, Carlinhos Brown celebra estreia no 'The Voice +'

Veterano como jurado, cantor Carlinhos Brown estreia neste final de semana na bancada do 'The Voice +', na Globo

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 15h10

Acostumado a julgar candidatos nas edições de adultos e kids do programa The Voice Brasil, o cantor Carlinhos Brown (59) agora fará parte do time de outra versão do reality show da Globo.

A partir deste domingo, dia 30, o músico integrará o elenco de técnicos do The Voice +, que prestigia talentos com mais de 60 anos de idade na competição.

"O coração está mais feliz, porque essa é mais uma oportunidade de encontrar com histórias amadurecidas! O papel que sinto exercer no The Voice é apenas o de prestar atenção a vidas muito bem vividas, vozes experientes e repertório de primeira qualidade!", celebrou o artista para o Gshow.

Grandes vozes!

Para fazê-lo apertar o botão e virar a cadeira, Brown ressaltou que espera uma grande voz."É preciso que tenha uma grande voz ali por trás. Quando arrepia, a gente sabe que ali tem um grande talento!", afirmou ele que se juntará com Ludmilla, Toni Garrido e Fafá de Belém na segunda temporada da atração.