Vera Fischer surge ao lado de Guilherme Fontes e fãs relembram parceria de sucesso em 'Desejo'

Ator Guilherme Fontes celebrou reencontro com Vera Fischer, com quem fez par romântico nas telinhas em 1990

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 12h13

A atriz Vera Fischer (70) recebeu Guilherme Fontes (55) em seu novo trabalho nos palcos!

O ator prestigiou a amiga na peça Quando eu for mãe, quero amar desse jeito, em cartaz na cidade do Rio de Janeiro.

Na noite de domingo, 24, Guilherme compartilhou um clique do reencontro com a famosa em seu perfil no Instagram e recordou quando os dois trabalharam juntos na minissérie Desejo, da TV Globo, em 1990.

"Eu e essa gata 'rolando na relva' da vida tivemos tantos momentos maravilhosos. Parceiros, amigos, sócios... Vivemos juntos uma infinidade de emoções. Estivemos em cena por dois momentos, com dois grandes trabalhos que fizemos como artistas. Primeiro, a clássica e antológica minissérie Desejo, escrita por Gloria Perez, dirigida por Wolf Maya sobre a tragédia familiar de Euclides da Cunha", começou escrevendo.

"E em seguida, a super montagem que produzimos no teatro Copacabana palace da peça de Eugene O’neil, “Desire under the Elms”, ou também “Desejo” , o clássico dos clássicos da dramaturgia americana, a primeira das tragédias modernas, escrita e encenada nos USA por volta dos anos 20/30 do século passado. Muitas emoções, muito sucesso. Mais de uma dezena de cidades brasileiras. 150 mil espectadores em 100 apresentações. Um grande momento de felicidade em nossas vidas", continuou ele.

Ao finalizar o texto, Fontes não poupou elogios a Vera. "Adorei te ver hoje no teatro @verafischeroficial. Como sempre talento beleza e poder intocáveis. E vem com o mestre @mouhamedh e a super talentosa @larimaciel, todos dirigidos pelo grande @tadeuaguiaroficial nessa deliciosa comédia de Eduardo Bakr. Breve por todo país. Vera, Te amo pra toda eternidade", declarou.

Nos comentários, os fãs destacaram a parceria da dupla. "Que lindos!", "Está na hora de trabalharem juntos de novo", "Saudades dos dois!", "A série mais linda e emocionante que já assisti. A cada capítulo, a emoção era demais. Realmente um show. PARABÉNS a você meu Anjo @guilhermefontesofc e a todos os artistas que contribuirão no sucesso dessa linda obra de arte", disseram.

Vera Fischer repostou a publicação de Guilherme e ainda publicou uma imagem em que aparece ao lado dele, de Mouhamed Harfouch (44) e Lucio Mauro Filho (47): "Ó quem veio nos prestigiar! Amoooo!!!"

Vale lembrar que na trama, Vera e Guilherme formaram triângulo amoroso com o personagem de Tarcísio Meira (1935 - 2021).

Vera Fischer surpreende ao posar de maiô

Recentemente, Vera Fischer impressionou a web ao esbanjar sua beleza ao surgir toda produzida com um maiô preto dentro de um camarim. "Pernas, pra que te quero?! Ahahahahah. Alegria e muito amor pra vocês, meus amores. Beijossssss", disse a veterana das novelas.

Confira o reencontro de Vera Fischer e Guilherme Fontes: