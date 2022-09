Vencedora do MasterChef Brasil 2022 quebra o troféu: 'Pode passar uma colinha'

Lays Fernandes, vencedora do MasterChef Brasil 2022, revela que quebrou o troféu logo após a vitória. Saiba como foi!

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 09h46

A jovem Lays Fernandes foi a grande vencedora do MasterChef Brasil 2022 e recebeu o tão desejado troféu do reality gastronômico. Porém, ela revelou que quebrou o troféu! Lays contou que derrubou o item no chão logo depois de ser anunciada como a campeã e até aceitou colar os pedacinhos.

"Tenho uma curiosidade sobre esse troféu. Quebrei o troféu do MasterChef! A diretora falou para a gente virar para aparecer o logo, e aí eu virei de ponta cabeça! Tudo que estava dentro do troféu caiu e se espatifou. Quero um troféu novinho se puderem arrumar. Também pode passar uma colinha", disse ela na Band.

Então, ela ainda contou quais são os seus planos após a vitória na atração. "Quero cozinhar. Estou aberta às possibilidades. O meu foco será a cozinha. Quero aprender, estudar na Le Cordon Bleu. Preciso trabalhar em restaurante porque não tenho essa experiência. E quem sabe um dia ter meu próprio restaurante, mas isso ainda vai demorar um pouquinho", declarou.

Assista ao vídeo da entrevista com Lays Fernandes: