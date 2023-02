Velório do corpo de Gloria Maria será restrito para a família e amigos

Família de Gloria Maria decide fazer cerimônia intimista para o velório do corpo da apresentadora

A apresentadora Gloria Maria faleceu nesta quinta-feira, 2, em um hospital no Rio de Janeiro, e o último adeus para ela será restrito para a família e os amigos mais próximos. A família dela optou por um velório intimista e discreto .

“A Globo informa que a cerimônia será íntima, reservada à família e amigos próximos”, informou a área de comunicação da emissora ao colunista Lucas Pasin, do site UOL. Por enquanto, o local do velório não foi divulgado.

O caixão com o corpo de Gloria Maria deixou o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 2, sob aplausos de pessoas que passavam pelo local.

A morte de Gloria Maria aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2, em decorrência de complicações do câncer. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.

Sandra Annenberg relembra sonho com Gloria Maria

Em um vídeo divulgado pela Globo, Sandra Annenberg relembrou um sonho que teve com Gloria Maria. As duas trabalharam juntas no programa Globo Repórter por poucos anos.

“Eu queria falar com a Gloria, porque eu sonhei com você esses dias e eu sonhei que a gente estava sentada frente a frente, como se a gente fosse gravar. Você dizia que queria muito voltar, que você estava louca para voltar como você sempre dizia: 'eu vou voltar'. E eu dizia para você: 'Calma, se cuida, se cuida para você, se cuida para suas filhas, e você vai voltar, a gente está aqui te esperando'. Enquanto a gente conversava, você olhava e fala assim: 'tem razão, eu preciso me cuidar'. E a Gloria sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela em primeiro lugar, mas ela olhava e a gente como mães, cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas. E ela falava: 'tem razão, eu vou me cuidar'. E a Gloria foi essa pioneira, essa mulher que foi na frente de todas nós. A primeira mulher negra a conquistar esse mundo, a primeira mulher a fazer tantas viagens, ela se orgulhava tanto por ter tantos passaportes, e é uma mulher que desbravou o nosso mundo, para nós mulheres”, declarou.

“Quando eu cheguei para trabalhar com ela, eu falei: 'como assim? Trabalhar com a Gloria Maria?'. Gloria Maria é um mito, é um nome que vai continuar nos guiando a todos e a todas, ela veio para esse mundo para desbravar, com toda a coragem que ela sempre teve, com toda a força que ela sempre teve. E, no sonho, ela vai continuar perto”, finalizou.