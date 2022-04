Veja quem é a famosa por trás da Borboleta, desmascarada do 'The Masked Singer'

Saiba quem é a celebridade por trás da personagem Borboleta, desmascarada da semana no programa 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 03/04/2022, às 17h10

Em mais um episódio super disputado, outra celebridade foi desmascarada na tarde deste domingo, 3, no programa musical The Masked Singer Brasil.

No palco da atração semanal da TV Globo, a cantora Thaeme Mariôto (36) foi a eliminada da vez, deixando para trás a personagem Borboleta, um dos destaques da segunda temporada do reality de talentos.

Música desafiadora e emoção no palco

"A música mais difícil e mais desafiadora para mim foi Ironic, da Alanis. Mas foi uma delícia ir por esses caminhos diferentes, cantar outras músicas. Não imaginava chegar onde cheguei. Foi um presente para mim!", disse a sertaneja.

"Com a máscara, a gente consegue extravasar e não ter vergonha. Adorei! Eu me entreguei mesmo!", declarou Thaeme Mariôto que foi aplaudida de pé pelos jurados e pela plateia presente no The Masked Singer Brasil.

Veja a apresentação de Thaeme Mariôto!