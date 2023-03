Vaza áudio polêmico de apresentadora da Globo após entrevistar Key: "É uma escrota"

Vaza áudio polêmico; nele, Patrícia Ramos se diz perseguida pelos torcedores e ataca a agora ex-BBB

Um áudio vazado está gerando muita repercussão nas redes sociais nesta sexta-feria (24). Nele, a apresentadora Patrícia Ramos, que comanda o BBB Tá On, descansa a atleta Key Alves.

Após o fim do programa exibido na última madrugada, a apresentadora reclamou que estava sofrendo ataques. "O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles tem que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar", diz ela na gravação.

A jornalista também se pronunciou em favor de Tina, que enfrentou a sister durante a Casa do Reencontro. "Mano, caraca, não desce do salto. Se ela chega pra mim chamando de garota… eu tenho a mesma idade dela. Isso é questão de ter noção e ela não tem noção", defende.

Ouça abaixo o áudio completo:

🚨OUÇA: Durante a transmissão do ‘BBB tá on’, acabou vazando um áudio da apresentadora Patrícia se referindo a Key como escrota e dizendo que os fãs da atleta também são escrotos. #BBB23



pic.twitter.com/kbVrXN78Un — CHOQUEI (@choquei) March 24, 2023

Ricardo agita o edredom com Sarah Aline

Na madrugada desta quinta-feira, 23, o clima de romance tomou conta de Sarah Aline e Ricardo. Os dois foram flagrados pela câmera do reality show enquanto agitavam o edredom no quarto Fundo do Mar.

Os dois foram dormir juntos e trocaram carinhos ousados embaixo do edredom enquanto os outros colegas de confinamento estavam dormindo.

Nesta semana, Ricardo se declarou para Sarah ao cantar uma música da banda Tribalistas. “Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você...”, afirmou ele. E ela respondeu: “Tem duas semanas que a gente beijou na boca, sabia? Tava pensando nisso real, tem duas semanas”.

Então, ele brincou: “Dois anos?”. E ela concordou. “Você é lindo. Lindo e chato”, brincou ela.