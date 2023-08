Vai voltar? Mari Bridi revela se tem planos para retornar às telinhas

Ex-atriz e influenciadora digital Mari Bridi relembra estreia e fala com sinceridade sobre a possibilidade de voltar a atuar

A influenciadora digital Mari Bridi decidiu abrir o jogo sobre sua carreira durante uma entrevista ao podcast ‘Vaca Cast’ nesta terça-feira, 15. Além de relembrar sua estreia em ‘Malhação’ na Globo, a loira foi bem sincera ao falar sobre um possível retorno à atuação e explicou sua decisão de não voltar às telinhas.

Durante o bate-papo, Mari relembrou a decisão de atuar: “Eu não sei em que momento eu resolvi ser atriz, não lembro, mas eu sempre falava que queria ser atriz”, a influenciadora contou que começou a estudar quando criança, mas que só se aprofundou quando entrou em uma escola de teatro após retornar ao Brasil com a mãe, a jornalista Sônia Bridi.

Assim que iniciou os estudos, Mari passou em um teste para integrar o elenco de ‘Malhação’ na Globo: “Fiz o teste e entrei, depois dessa fiz 'Floribella', foi maravilhoso, era divertidíssimo. Dei sorte de pegar dois produtos que são voltados para adolescentes, e eu estava com 20 e poucos anos na época então foi muito divertido”, disse a loira.

Quando questionado sobre o desejo de voltar a atuar, Mari deu um banho de água fria: “Não tenho mais, zero. Perdi a vontade, não sei dizer exatamente o motivo”, disse a artista, que iniciou uma graduação em outra área: “Minha mãe tinha muito essa coisa de ‘mas faz uma faculdade pra você ter um plano B’, eu fiz psicologia”, ela relatou.

Mari explicou que a experiência foi importante para ajudá-la a tomar novos rumos: “Eu curti bastante, mas não me formei, desisti. Daí entendi que não era mais ser atriz o que eu queria, também não era psicóloga, porque não ia ter maturidade para tratar os outros. Depois fiquei nesse lugar muito perdida do que posso fazer”, Bridi contou.

Por fim, Mari revelou que está muito contente com sua atual ocupação, como influenciadora sobre maternidade real nas redes sociais: “Até que apareceu o que a gente faz hoje em dia, de fazer canal, trabalhar com Instagram, quando eu era mais nova isso não existia”, disse a mãe de Aurora e Valentim, frutos da antiga relação com o ator.

Vale lembrar que Mari Bridi e Rafael Cardoso colocaram um ponto final na relação de 15 anos em dezembro de 2022. Desde então, o ator assumiu o namoro com Vivian Linhares, mas a relação chegou ao fim. Recentemente, ele confirmou que será pai pela terceira vez com a psicóloga Carol Ferraz. Já a influenciadora, focou em sua carreira nas redes sociais e não revelou muitos detalhes da vida pessoal.

