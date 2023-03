Uma nova mulher! Estrela de reality show mostra novo corpo após perder 110 quilos

Estrela de reality show mostra mudança drástica no corpo; ela não passou por cirurgias; veja

Muito querida por quem acompanha realities shows, a estrela Tamy Lyn Murrell, que participou do My 600lb Life (Minha Vida de 272 quilos), mostrou nas redes sociais que conseguiu perder mais uma centena de quilos. Ela chegou a pesar 268 quilos e ficou com a saúde muito debilitada.

Seis anos depois de estrelar o reality, ela perdeu mais de 111 quilos e está vivendo uma nova vida. A decisão foi tomada justamente após o programa, quando a participante estava com dificuldades de locomoção e problemas para atividades básicas.

"A primeira coisa que acontece todas as manhãs é que eu levanto da cama e meu estômago quase bate no chão. Fica lá balançando (...) Meu peso está colocando uma pressão intensa no resto do meu corpo. Minha barriga está caindo cada vez mais e parece que estou sempre desequilibrada. Viver no meu corpo é miserável", declarou ela na época em que participou do programa.

Em uma reportagem publicada nesta semana pelo tabloide britânico The Sun, ela contou que conseguiu se recuperar com muito exercício físico e acompanhamento de especialistas, o que rendeu elogios dos fãs. "Você percorreu um longo caminho! Amei seu novo visual", escreveu um. "Eu vi o programa e sua força de vontade é magnífica , tenho muito orgulho de você e você me inspira."

Veja:

Veja:

E AGORA?

O hit brasileiro 'Lovezinho', do DJ WK, Wallace Kemps Benvindo Macedo e Treyce, chegou aos ouvidos de nada mais nada menos que Nelly Furtado. O problema é que agora a cantora canadense resolveu acionar seus advogados e pedir direitos autorais da faixa.

Se você não escutou a música, ou não entendeu do que se trata, nós explicamos. O funk de 2022 foi lançado com a melodia do refrão da faixa 'Say it Right', sucesso absoluto da cantora em parceria com Timbaland em 2006, sem a autorização devida.