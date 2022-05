Top model brasileiro é o campeão do Dancing With The Stars Europeu

Pedro Soltz conquista o primeiro lugar na competição de dança da Croácia

O modelo brasileiro Pedro Soltz é só alegria ao se tornar o campeão do programa Dancing With The Stars da Croácia, chamado de Ples Sa Zvjezdama. A grande final aconteceu no último domingo e ele se tornou o campeão.

“Não sei nem o que dizer! Ainda estou assimilando isso tudo! É um mix de sensações: felicidade pela missão cumprida, e tristeza por saber que agora acabou”, disse ele ao celebrar a conquista.

Antes do programa de dança, o rapaz também participou de outras atrações na TV local, como Croatian Next Top Model, o reality italiano L'Isola Dei Famosi e também atuou na novela Kid Puklo da Puklo.

Pedro Soltz é um modelo de sucesso internacional. No Brasil, ele é representado pela WAY Model e foi descoberto como modelo aos 15 anos de diade. Ele já fez diversos ensaios fotográficos para editorias de publicações como a Vanity Fair, e também já trabalhou para grifes internacionais, como Armani, Versace e Dolce & Gabbana.

Fotos da vitória de Pedro Soltz: