Tony Ramos participa do quadro 'A Copa Que Eu Vi'

Tony Ramos é o segundo convidado do quadro 'A Copa Que Eu Vi' e relembra a sua relação com a Copa do Mundo de 1962

O ator Tony Ramos foi o convidado para o segundo episódio do quadro A Copa Que Eu Vi, da Globo. O projeto irá ao ar na noite de sábado, no intervalo do remake da novela Pantanal, e também no domingo, dentro do Esporte Espetacular.

Em seu depoimento, o artista contou sobre a sua relação com a Copa do Mundo de 1962, no Chile, que foi quando a seleção brasileira conquistou o título pela segunda vez.

Em breve, Tony Ramos poderá ser visto em uma série do Globoplay. Ele está no elenco da série Encantado's, na qual interpreta o bicheiro Madurão. A trama deverá estrear ainda neste ano.

Assista ao vídeo da chamada de 'A Copa Que Eu Vi':

