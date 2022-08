Tony Ramos chora na TV com desabafo emocionante

Tony Ramos fala sobre aposentadoria e se emociona ao falar de seu trabalho como ator: 'Acredito na vida, no afeto, no respeito'

O ator Tony Ramos (73) protagonizou um momento emocionante durante a sua participação no programa Mais Você, de Ana Maria Braga (73), na Globo. Ele foi tomar o café da manhã na atração e chorou ao ouvir depoimentos de colegas de profissão. Assim, o artista contou sobre como vê a sua profissão e a sua trajetória na vida.

“Quando eu piso no carro e vou para o trabalho, digo 'você tem 40 páginas de texto, uma personagem para darconta. Tentar entreter quem te assiste em casa'. Saibam vocês que, depois desses depoimentos, não fiz nada mais daquilo que eu sou”, disse ele.

E completou: “Acredito na vida, no afeto, no respeito. Não suporto a soberba do ser humano. Aquele que põe o dedo e diz: 'isso é verdade'. Ninguém tem essa verdade absoluta. Não suporto preconceito, gente que se diz religiosa, depois sai da igreja e é preconceituoso, intolerante. Acho que é por isso que eles me entendem”.

Além disso, Tony Ramos contou que já é aposentado, mas que não pretende para de trabalhar. “Quando me perguntam: 'e aí, como é que faz? Não se sente na hora de parar, não?'. Já sou aposentado pelo INSS. O meu está garantido. Vamos parar quando a gente achar que não tem mais graça”, declarou.

Assista ao vídeo de Tony Ramos emocionado:

