Toni Garrido e Fafá de Belém falam de estreia no 'The Voice+'

Cantores Toni Garrido e Fafá de Belém estarão na segunda temporada do programa 'The Voice+'

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 13h40

Na tarde deste domingo, dia 30, os cantores Toni Garrido (54) e Fafá de Belém (65) vão estrear na bancada de técnicos da nova temporada do The Voice+.

Na versão do famoso reality musical dedicado aos participantes com mais de 60 anos de idade, a dupla fará parte do time dos jurados da atração da TV Globo.

"Eu já vivi muitas emoções [nas gravações, até agora], e eu tenho certeza que a edição do programa vai privilegiar isso; não tem como, o ‘The Voice+’ é um mosaico de momentos ora emocionantes, ora divertidos, ora surpreendentes, mas sempre muito superlativos. Eu estou muito feliz por fazer parte da realização dessas pessoas. É maravilhoso participar desse sonho", disse Toni para o Gshow.

Fafá de Belém

Para a veterana Fafá de Belém, o The Voice+ chega com muita felicidade e alegria. "A expectativa é a melhor possível. Eu fiquei muito feliz com o convite.Tenho certeza que terá gargalhadas, mas lágrimas também. Nós temos a vida vivida e, ao mesmo tempo, muita vida pela frente. Nós temos experiência de vida, superamos muitas coisas e temos que superar o preconceito que a sociedade tem para pessoas de mais idade. Continuamos vivos, ativos, cheios de ideias e temos o que é base fundamental, que falta a muitos: a experiência! (risos) Então, sonhem, vivam, se joguem!", declarou a famosa.



"O público pode esperar muita emoção, sem dúvida nenhuma. As vozes são muito interessantes. Eu já posso dizer que vivi grandes emoções...", adiantou Fafá sobre o reality musical.