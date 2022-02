Tom Holland comenta possível aparição em cena de Euphoria

Tom Holland comentou sobre uma provável aparição sua na série Euphoria, estrelada por sua namorada Zendaya

23/02/2022

Na última terça-feira, 22, Tom Holland (25) fez mistério em uma entrevista ao falar sobre uma possível aparição na série Euphoria.

Alguns fãs do intérprete do Homem Aranha e da série da HBO notaram um figurante muito parecido com Tom no episódio mais recente da série estrelada por sua namorada Zendaya (25).

Durante a entrevista em vídeo para um site de notícias americano, o ator comentou: "Eu sou um grande fã de Euphoria. Eu amo o programa e eu amo a segunda temporada. Eu fiz várias visitas enquanto eles estavam gravando e eu realmente me diverti".

Sobre sua aparição misteriosa, Holland fez suspense: "Eu adoraria ser um convidado ou um figurante. Ou talvez eu já seja e você nem sabe".

Confira aqui alguns fãs teorizando sobre a aparição de Tom Holland em Euphoria !

eu tô doida ou é o tom holland em euphoria???? pic.twitter.com/zGPYtDNsS9 — Amanda Maués (@AmandaMaus7) February 22, 2022

e o tom holland de figurante ali atrás ou eu tô doida??? !!!!!!#Euphoria#EuphoriaHBOMaxpic.twitter.com/DA0VGyUBis — Sabrina jurídico tom Hollαnd 🕸️ ⴵ (@SASAHOLLAND25) February 21, 2022

Tom Holland e o Homem Aranha

E nesta terça-feira, Tom Holland e os outros intérpretes do Homem Aranha, Tobey Maguire (46) e Andrew Garfield (38) recriaram o famoso meme do Homem Aranha.

Em janeiro deste ano, o ator revelou em entrevista que estava muito nervoso para conhecer os outros atores que viveram o super-herói nos cinemas, e precisou do apoio de sua namorada.