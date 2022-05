Tom Hanks, Fada Azul e Grilo marcam trailer do live-action de 'Pinóquio'

Disney+ libera o primeiro teaser trailer do live-action de 'Pinóquio' com Tom Hanks e Cynthia Erivo

André Luiz Freitas Publicado em 31/05/2022, às 13h52

O live-action de Pinóquio finalmente teve o seu primeiro trailer lançado, revelando o visual de personagens e focando em um universo mágico do personagem.

A prévia, que mostra figuras como Grilo Falante e o Gepetto, pode ser conferida no novo teaser. Além do mais, o primeiro cartaz do longa, que foca na silhueta do personagem-título, também foi lançado nesta terça-feira, 31.

Pinóquio estreia no Disney+ em 8 de setembro.

Disney+ revela o primeiro trailer do live-action de Pinóquio:

Pôster oficial de Pinóquio:

Here’s the first star you’ll see today 🤩💫 Check out this brand-new poster for #Pinocchio! pic.twitter.com/zdf0uGx8n4 — Disney+ (@disneyplus) May 31, 2022

Sobre o live-action de Pinóquio:

Dirigido por Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro), o live-action recontará a história do boneco de madeira que embarca em uma aventura para se tornar um garoto de verdade. A produção contará com Tom Hanks como Gepetto, o carpinteiro que cria Pinóquio como seu próprio filho.

O live-action contará também com Cynthia Erivo (Harriet) como a Fada Azul, além de Joseph Gordon-Levitt, que fará a voz original do Grilo Falante. Já Benjamin Evan Ainsworth (A Maldição da Mansão Bly) fará a voz do protagonista, enquanto Luke Evans fará o papel de Barker, o Cocheiro, Keegan-Michael Key dará voz a João Honesto e Lorraine Bracco será Sofia, a Gaivota, nova personagem da história.