Titi Müller é substituída em programa de TV: 'Estou devastada'

Titi Müller desabafa ao revelar problema de saúde que a fez desistir de comandar um programa de TV nos próximos dias e revela quem é o seu substituto

30/08/2022

A apresentadora Titi Müller anunciou que não vai participar da cobertura do Rock in Rio para o canal Multishow. Ela iria apresentar um programa sobre o festival de música, mas precisou ser substituída por causa de um problema de saúde.

Nas redes sociais, Titi contou que está com um problema na coluna e recebeu a recomendação médica de não trabalhar enquanto se recupera de uma cirurgia na região. Ela contou que não conseguiria ter o desgaste físico que o trabalho exige neste momento.

"Brasil, estou devastada. Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do Rock in Rio esse ano", disse ela.

Titi ainda revelou que o seu substituto será Didi Effe. "Maaaasss não poderia ter ninguém melhor para me substituir: Didi Effe vai me representar MUITO. Te amo amigo, sei que você vai arrasar demais, como sempre. Obrigada todos os meus colegas que estão cuidando de mim com tanto amor. É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando pra colocar esse espetáculo no ar. Multishow, amo vocês", afirmou.

Assista ao vídeo de Titi Müller explicando a sua ausência no festival:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

