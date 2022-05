Tierry abre o jogo sobre beijo em bailarina na Dança dos Famosos

Tierry comenta sobre relação com a bailarina Carla Bruno após beijo na coreografia da Dança dos Famosos, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 14h36

O cantor Tierry deu o que falar durante a sua coreografia na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no último final de semana. Isso porque ele deu um beijo na bailarina Carla Bruno, que é sua parceira na competição. Agora, o rapaz esclareceu que eles são apenas amigos.

Tierry conversou com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, e contou que o beijo foi algo só para a apresentação. “Não está rolando. Somos amigos”, disse ele. Então, o colunista ainda perguntou sobre os comentários se o beijo foi técnico ou não, e o artista respondeu: “Eu e Carla somos parceirões. Ela é incrível. E o beijo vocês viram, tirem suas conclusões”.

Bailarina comenta a repercussão do beijo na Dança dos Famosos

Mais cedo, Carla Bruno também comentou sobre a repercussão do beijo na internet. Ela fez um post nas redes sociais e comentou sobre o momento. “A música fala 'beijar, beijar, beijar', vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né?”, afirmou.

Na sequência, a bailarina falou sobre a dupla ter ido para a repescagem. “E independentemente de resultado de competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia... Sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra gente”, disse ela.