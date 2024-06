Ticiane Pinheiro vai participar de programa da Globo; saiba qual

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi liberada pela Record para participar de um programa da Globo ao lado do marido, Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro vai aparecer na Globo! A apresentadora do programa Hoje em Dia foi liberada pela Record para aparecer na emissora carioca ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, os dois estarão no juri da 'Dança dos Famosos', quadro do programa 'Domingão com Huck', que vai ao ar no próximo domingo, 9. A gravação da atração acontece na tarde desta quinta-feira, 6, nos Estúdios Globo.

Tici e Tralli desembarcaram no Rio de Janeiro nesta manhã, acompanhados de Helô Pinheiro, mãe da apresentadora. Ainda segundo a colunista, ao saber que a eterna Garota de Ipanema estava com a filha e o genro, Luciano Huck pediu para sua equipe preparar uma homenagem surpresa para ela.

Vale lembrar que Ticiane está na Record deste 2005. Ela não aparece na Globo desde 2002, quando fez parte do elenco do Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007), contudo, foi mencionada por Tralli no 'Melhores do Ano' de 2023, após ele ganhar o prêmio na categoria de Jornalismo.

No programa comandado por Huck, o casal julgará a performance de Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo, que disputam a segunda rodada da fase mata-mata da competição. Na última semana, Lucy Alves, Samuel de Assis e Juliano Floss se classificaram para a próxima fase, enquanto Enrique Diaz e Lexa deram adeus à disputa.

Ticiane Pinheiro avalia atual momento da carreira

Ticiane Pinheiro foi uma das celebridades que esteve presente no Movimento Delas, evento de empoderamento feminino que reuniu mulheres influentes em diversas áreas. Em conversa com a CARAS Brasil, a apresentadora compartilha sobre maternidade e avalia o atual momento de sua carreira: "Realizada e feliz".

Uma das apresentadoras mais famosos da televisão brasileira, ela confessa que se sente muito bem quando analisa sua trajetória na profissão: "Eu sou muito realizada e feliz. Eu faço o que gosto já tem muitos anos e, cada ano que passa, estou fazendo mais coisas ligadas a área que eu escolhi". Saiba mais!