Ticiane Pinheiro surge nos estúdios da Globo ao lado do marido, Cesar Tralli

Cesar Tralli leva a esposa, Ticiane Pinheiro, e a sogra, Helô Pinheiro, ao programa Domingão com Huck, da Globo

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo, fez uma participação especial no programa Domingão com Huck, que vai ao ar no domingo, 8. Ele foi jurado do quadro Dança dos Famosos e teve a oportunidade de ter a companhia da família no palco.

Tralli foi ao programa acompanhado de sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que também foi jurada do quadro de dança. Ela trabalha na Record TV, como uma das estrelas do Hoje Em Dia, e ganhou uma liberação especial para aparecer na concorrente. Além disso, os dois ainda tiveram a companhia da mãe dela, a musa Helô Pinheiro.

Nas primeiras fotos da atração, o público pode ver os looks deles. Inclusive, Ticiane e Helô capricharam em modelitos com muito brilho.

Ticiane Pinheiro mostra foto do seu quarto

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Há poucos dias, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas.

Ao lado do local, onde os papais dormem, Manuella colocou seu colchão no chão e com vários cobertas para se proteger do frio que faz em São Paulo. "Tem alguém que vai dormir no nosso quarto hoje. Boa noite", contou a loira ao exibir a intimidade da família.