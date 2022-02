Ticiane Pinheiro se derrete ao compartilhar foto com a mãe: ''Amo muito''

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou uma foto com a mãe, Helô Pinheiro, e não poupou amor ao escrever uma declaração

Redação Publicado em 16/02/2022, às 11h49

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) deixou os seguidores apaixonados na manhã desta quarta-feira, 15, ao compartilhar um clique encantador ao lado da mãe, a ex-modelo Helô Pinheiro (76).

Deslumbrantes, a atriz posou coladinha com a eterna Garota de Ipanema em um registro compartilhado no Instagram e surpreendeu a web ao exibir a semelhança com a mãe.

Na foto, elas aparecem usando vestidos luxuosos e com uma produção nada básica: "Bom dia. Quem também tem uma mãe deusa como a minha? Amo Muito", escreveu a mãe deRafaella (12) e Manuella (2).

O clique, é claro, recebeu vários elogios dos admiradores da família. "Lindas demais!", disse uma seguidora. "Vocês são irmãs?", brincou outra. "Ser linda tá no sangue", escreveu uma fã.

Ainda nesta semana, Ticiane Pinheiro compartilhou um momento de amor com o marido, o apresentador César Tralli (51), para celebrar o Valentine's Day.

