Ticiane Pinheiro publica cliques em família durante viagem e encanta: ''Amor''

Na Bahia, Ticiane Pinheiro compartilha clique com o marido, César Tralli, e a filha mais velha, Rafa

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 16h11

Ticiane Pinheiro (45) atualizou as suas redes sociais com mais cliques lindíssimos da sua viagem de férias em família na Bahia.

Nesta sexta-feira, 28, a apresentadora do Hoje em Dia compartilhou fotos com o marido, César Tralli (50), e da filha mais velha, Rafa Justus (12), diante da bela paisagem do local e encantou os seguidores.

"MOOD de hj :) AMOR", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios: "Casal mais lindo do Brasil", "Eu amo demais uma família", "Não tem como não amar esses dois", dispararam.

Recentemente, Ticiane Pinheiro publicou registros dos dias especiais das férias do dia ensolarado na Bahia.

CONFIRA O CLIQUE DE TICIANE PINHEIRO